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В Москву вернется жара до 33 градусов
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В Москву вернется жара до 33 градусов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москву вернется жара, воздух прогреется до 33 градусов. Об этом 1 августа рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

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По ее словам, жаркая погода вернется в столицу во второй половине недели.

«В четверг температура будет +29...+31 градус, а в пятницу и субботу ожидается +28...+33 градуса, без осадков. Для Москвы это сильная жара», — сказала специалист агентству «Москва».

Ночью температура воздуха будет опускаться до более комфортных значений на уровне 12–17 градусов.

«Это теплая, нормальная температура для ночи, она не жаркая, организм сможет передохнуть», — добавила метеоролог.

1 августа ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на предстоящей неделе в Москве и области ожидается жаркая погода без осадков, за исключением воскресенья. Она отметила, что среднесуточные показатели температуры будут выше климатической нормы на 2–3 градуса.

30 июля главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в первые дни августа жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ждет теплая и ясная погода. При этом в некоторых регионах температура воздуха прогреется до 30 градусов. Также прогнозируются локальные дожди.

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