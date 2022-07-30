Теплая погода в выходные и первые дни августа ждет жителей ЦФО

В эти выходные и первые дни августа жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ждет теплая и ясная погода. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«У нас будет небольшой антициклон влиять на погоду, поэтому только в Костромской области прогнозируется местами дождь с грозой на выходных. Ночи будут прохладнее чуть, 9-16 градусов, а днем комфортно вполне: в субботу — 21-28 градусов, в воскресенье — 23-30 градусов», — рассказала Макарова в беседе с ТАСС.

Синоптик спрогнозировала, что август в ЦФО начнется с очень теплой, а для кого-то даже жаркой погоды.

«В понедельник прогнозируется 23-30 градусов тепла. Во вторник примерно такая же температура», — сказала она, предупредив, что на следующе неделе также возможны локальные дожди.

29 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни на смену жаре в Москву ненадолго придет скандинавское лето. В ночные часы будет около +10...+15 градусов, а днем ожидается не выше +23...+25 градусов.