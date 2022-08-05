Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 5 августа сообщает агентство Anadolu.
«Самолет с главой турецкого государства на борту приземлился в аэропорту Сочи в 14:25 (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Эрдогана встретили заместитель губернатора Краснодарского края РФ Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, посол Турции в Москве Мехмет Самсар, генконсул Турции в Новороссийске Фырат Баяр.
Ранее сообщалось, что турецкого лидера сопровождает ряд министров, а также глава национальной разведки Турции Хакан Фидан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии. Кроме того, он не исключил, что политики могут поговорить о вступлении Турции в БРИКС. До этого официальный представитель Кремля заявлял, что президенты также поднимут тему вывоза украинского зерна, обсудят вопросы энергетики и расширения торгово-экономических связей.
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз отметил, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.