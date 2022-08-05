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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 5 августа сообщает агентство Anadolu.

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«Самолет с главой турецкого государства на борту приземлился в аэропорту Сочи в 14:25 (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдогана встретили заместитель губернатора Краснодарского края РФ Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, посол Турции в Москве Мехмет Самсар, генконсул Турции в Новороссийске Фырат Баяр.

Ранее сообщалось, что турецкого лидера сопровождает ряд министров, а также глава национальной разведки Турции Хакан Фидан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии. Кроме того, он не исключил, что политики могут поговорить о вступлении Турции в БРИКС. До этого официальный представитель Кремля заявлял, что президенты также поднимут тему вывоза украинского зерна, обсудят вопросы энергетики и расширения торгово-экономических связей.

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз отметил, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.

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