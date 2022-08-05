Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с Путиным в сопровождении главы нацразведки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в состав сопровождающей делегации вошел глава национальной разведки Хакан Фидан. Об этом 5 августа сообщило агентство Anadolu.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина вылетел в Сочи, Россия, на частном самолете «ТУР» в 13:00 (совпадает с мск. — Ред.)», — передает агентство.

Кроме того, Эрдогана сопровождает ряд министров, среди них: министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр нацобороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр финансов и казначейства Нуреддин Небати.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии. Кроме того, он не исключил, что политики могут поговорить о вступлении Турции в БРИКС. До этого официальный представитель Кремля заявлял, что президенты также поднимут тему вывоза украинского зерна, обсудят вопросы энергетики и расширения торгово-экономических связей.

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз отметил, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.