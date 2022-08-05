Минстрой назвал сроки полного восстановления Мариуполя

Мариуполь полностью восстановят в течение трех лет, а мастер-план развития города предусматривает расширение его границ. Об этом сообщили «Известиям» в Минстрое России в пятницу, 5 августа.

Концепцию разработал Минстрой РФ и подведомственный ему ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ». Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об утверждении концепции мастер-плана развития Мариуполя для применения на территории республики.



Сейчас в Мариуполе запустили проект восстановления и строительства объектов жизнеобеспечения граждан.

Согласно предварительным данным, в 2022–2025 годах на территории города собираются построить и восстановить порядка 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, при разработке концепции мастер-плана были проанализированы разработанные ранее и утвержденные документы территориального планирования Донецкой области и Мариуполя, определены мероприятия, которые целесообразно учесть для дальнейшего развития города в современных условиях.

«В их числе — новая трассировка международного транспортного коридора Черноморского экономического сотрудничества, расширение границ Мариуполя», — отметил министр.

Также документ предусматривает сохранение железнодорожного вокзала, строительство мусороперерабатывающего завода мощностью 300 тыс. т в год, создание специальных экономических зон (СЭЗ) в районе морского порта, а также нового морского пассажирского порта и аэропорта Мариуполь, рассказала директор «Единого научно-исследовательского и проектного института пространственного планирования РФ» Дина Саттарова.

Также планируется сформировать велосипедную инфраструктуру, восстановить существующие и построить новые трамвайные пути, заменить троллейбусные маршруты на автобусные, а в перспективе — на электробусы.

В мастер-плане представлены перспективы развития основных производств, в том числе разрушенного в ходе боевых действий металлургического комбината «Азовсталь», при этом часть рабочих мест на предприятии можно сохранить. Развивать территорию данного завода и ММК им. Ильича предлагается за счет восстановления производственных функций, создания промышленного парка на территории «Азовстали». Предполагается, что меры позволят создать в Мариуполе свыше 9 тыс. рабочих мест.

Накануне Хуснуллин заявил по результатам поездки в ЛНР, что по примеру Мариуполя будет разрабатываться мастер-план развития Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

В конце июля Хуснуллин сообщил, что на территории ДНР и ЛНР работают более 10 тыс. строителей и около 1,6 тыс. единиц техники.

К октябрю надо запустить воду, газ и электроэнергию в жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии в Мариуполе, заявлял 21 июля глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе визита в город.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».