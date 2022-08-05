Восемь немецких депутатов посетят в конце октября Тайвань

Группа из восьми депутатов бундестага ФРГ намерена в конце октября совершить поездку на Тайвань. Об этом 5 августа сообщило агентство dpa.

Отмечается, что будущий визит парламентариев никак не связан с посещением Тайваня спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и был запланирован на остров еще до того, как она там побывала.

Источник в комитете бундестага ФРГ по правам человека также уточнил, что поездка немецких депутатов состоится между 22 и 30 октября, при этом они также посетят Японию и Гонконг.

2 августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ будет поддерживать Тайвань в случае возможного нападения Китая. Бербок указала, что в Германии не приемлят ситуации, когда нарушается международное право и более крупный сосед нападает на своего меньшего соседа. Что, по ее мнению, относится и к Китаю.

В ответ Китай призвал Бербок быть аккуратнее со своими заявлениями и соблюдать принцип «одного Китая».

5 августа министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что поездка спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань обернется серьезными последствиями для США, назвав произошедшее «вульгарной комедией». Дипломат отметил, что Пекин будет вынужден жестко отреагировать.

Как указал 3 августа Лавров, визитом Пелоси на Тайвань США пытаются доказать всему миру свою безнаказанность.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.