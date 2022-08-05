АвтоВАЗ не планирует возрождать сборку модели Lada Xray

АвтоВАЗ не планирует возрождать на заводе в Тольятти производство модели Lada Xray. Об этом 5 августа сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ социальной сети «ВКонтакте».

По информации ресурса, единичные экземпляры хетчбэка были замечены в процессе сборки ограниченной партии из 1 800 штук универсалов Lada Largus, чье производство закончилось 4 августа.

Появление на конвейере нескольких Lada Xray на заводе объяснили «выработкой оставшихся кузовов таких автомобилей».

Портал отметил, что машин было собрано ровно столько, сколько нашлось комплектующих.

Автомобиль Lada Xray, который базировался на платформе В0, появился на российском авторынке 14 февраля 2016 года.

Позднее автоконцерн фактически закрыл проект. На заводе не предпринималось попыток адаптировать эту модель для сборки в условиях импортозамещения. Также производитель распорядился убрать Lada Xray из парка тест-драйвов у дилеров.

«Нетипичный АвтоВАЗ» отметил, что за всё время производства модели было реализовано более 161 тыс. хетчбэков с высокой посадкой.

4 августа гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что появление Lada Granta с подушками безопасности следует ждать в августе 2022 года. Вместе с тем он уточнил, что завод будет продолжать выпуск так называемых «упрощенных» версий автомобилей этой модели.