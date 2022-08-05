Стрельба произошла в отеле в Лас-Вегасе

Американские СМИ сообщают о стрельбе в одном из отелей Лас-Вегаса. По предварительным данным, есть пострадавшие и как минимум один погибший.

Как пишет news3lv.com, инцидент произошел в номере отеля The Mirage.

Очевидцы сообщают в соцсетях о большом количестве полицейских на месте происшествия.

Также 5 августа стало известно, что неизвестный открыл огонь в жилом комплексе в городе Моррис, штат Иллинойс. По данным полиции, есть жертвы, их число не уточняется.

Кроме того, в одном из крупнейших торговых центров мира Mall of America в американском Блумингтоне, штат Миннесота, произошла стрельба.

Случаи стрельбы для США не редкость. На фоне участившихся происшествий и большого количества жертв, в конце июня палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль за огнестрельным оружием. Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 законодателя.