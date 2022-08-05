Четыре человека пострадали от удара молнии в Вашингтоне

Четыре человека находятся в критическом состоянии после удара молнии в центре Вашингтона (США). Об этом в четверг, 4 августа, сообщила служба столичной пожарной охраны и скорой помощи.

«Спасатели доставили двух мужчин и двух женщин в ближайшие больницы. У всех пострадавших зафиксированы тяжелые травмы, опасные для жизни», — говорится в публикации службы в Twitter.

Инцидент произошел в Лафайетт-парке, неподалеку от Белого дома. На фотографиях с места событий видно, что к резиденции главы государства подъехали несколько машин «скорой помощи».

Ранее, 20 июля, военнослужащий погиб в результате удара молнии по военному посту Форт-Гордон в американском штате Джорджия. Еще девять человек получили ранения.

Отмечается, что молния ударила в тренировочную площадку на полигоне. Солдаты были доставлены в Медицинский центр Дуайта Дэвида Эйзенхауэра на базе. Состояние здоровья пострадавших не уточняется.

До этого, 10 июля, сообщалось, что после удара молнии в Москве блогер попала в реанимацию. Уточнялось, что в тот момент, когда девушка находилась в своей квартире и держала в руках заряжающийся телефон, вблизи дома ударила молния. В результате блогера ударило током.