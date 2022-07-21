Один военный погиб после удара молнии по военной базе в США

В американском штате Джорджия молния ударила по военному посту Форт-Гордон, один солдат погиб, еще девять получили ранения. Об этом 20 июля сообщил канал ABC News со ссылкой на представителя базы Энн Боуман.

«С тяжелым сердцем Форт-Гордон подтверждает, что один из солдат, пострадавших в результате удара молнии сегодня днем, скончался от полученных травм», — приводит ее слова телеканал.

Отмечается, что молния ударила в тренировочную площадку на полигоне. Солдаты были доставлены в Медицинский центр Дуайта Дэвида Эйзенхауэра на базе.

Боуман добавила, что личности погибшего и пострадавших не будут разглашены до тех пор, пока не будут уведомлены о произошедшем все их ближайшие родственники.

Состояние здоровья пострадавших не уточняется.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что после удара молнии в Москве блогер попала в реанимацию. Уточнялось, что в тот момент, когда девушка находилась в своей квартире и держала в руках заряжающийся телефон, вблизи дома ударила молния. В результате блогера ударило током.

Ранее в тот же день молния ударила в семью, отдыхавшую на озере Светлое в городе Воскресенске под Москвой. Отмечалось, что пострадали женщина и мужчина, у их девятилетнего сына травм нет.