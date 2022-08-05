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В Гамбурге арестовали немца за поддержку спецоперации России

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Гражданина ФРГ арестовали за использование символа Z в публикациях в своем Telegram-канале, правоохранители предположили, что мужчина поддерживает спецоперацию России на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции города.

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Отмечается, что задержанный подозревается в использовании как минимум в четырех случаях буквы Z в Telegram и других социальных сетях, включая «ВКонтакте», а также в «попытке вербовки для военной службы за рубежом».

Ранее, 4 августа, сообщалось о необычном способе жителей Тбилиси добиться от россиян осуждения спецоперации Москвы. В местном баре ввели так называемые русофобские «визы» для граждан из России.

Отмечалось, что желающие посетить бар россияне должны заполнить анкету, в которой их обязывают согласиться с такими утверждениями, как «Крым — это Украина, как и другие спорные территории», «Абхазия и Цхинвальский регион — это Грузия», а также осудить спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса.

Уточняется, что 31-летний мужчина ведет Telegram-канал Das andere Deutschland, позиционирующий себя в качестве «национал-большевистской» платформы. В постах выражалась поддержка действиям России.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что шведскому телеканалу пришлось извиняться в прямом эфире после того, как в одном из выпусков новостей был показан сюжет о слишком довольных жителях Херсона, получивших российский паспорт.

Канал обвинили в российской пропаганде за то, что журналисты засняли украинцев, которые были счастливы стать гражданами РФ.

24 июля бывший министр энергетики Греции и экс-лидер левой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис, приступающий к созданию нового движения, представил пророссийский предвыборный плакат. На нем был изображен портрет политика рядом с буквой Z, которая стала символом спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Политик выразил мнение, что Россия должна победить, чтобы в Европе и мире была лучшая атмосфера.

До этого, 27 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку западные страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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