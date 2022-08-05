Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Урал» – «Спартак», «Ахмат» – «Зенит», «Краснодар» – «Локомотив»

Новый сезон РПЛ радует зрителей яркими матчами и высокой результативностью. Можно ожидать, что нечто подобное будет и в ближайшие выходные — практически все игры могут вызвать особый интерес у болельщиков. Особенно среди них выделяются три субботних встречи. Идущий последним екатеринбургский «Урал» примет на своем поле московский «Спартак», занимающий второе место в турнирной таблице. Лидирующий петербургский «Зенит» отправится в гости к грозненскому «Ахмату». А «Краснодар» (пока девятый) встретится на своем поле с московским «Локомотивом» (13-я строчка).

6 августа: 15:00, «Екатеринбург Арена»; 20:00, «Ахмат Арена» (Грозный), стадион «Краснодар». Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства

«Бойцовский клуб РЕН ТВ». Вячеслав Дацик – Джефф Монсон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После небольшого перерыва телеканал РЕН ТВ проводит новый турнир. В пятницу в рамках «Бойцовского клуба» пройдет девять поединков по правилам смешанных единоборств, из них четыре в основном карде. Главным событием шоу станет противостояние скандального отечественного бойца Вячеслава Дацика и легендарного представителя смешанного стиля американского происхождения, давно получившего российское гражданство, Джеффа Монсона. Оба спортсмена считаются ветеранами: Дацику 42 года, а Монсону и вовсе 51. Но высокая популярность обоих, без сомнений, обеспечит бою широкий ажиотаж.

5 августа: 20:15, начало вечера; 23:00, основной кард. «Клуб 19/30 Moscow» (Москва). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Теннис

Турниры в Северной Америке

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Традиционно август для теннисистов — время соревнований в Северной Америке, где лучшие спортсмены постепенно готовятся к последнему в сезоне турниру «Большого шлема» — Открытому чемпионату США (US Open). В ближайшие выходные определятся победители в Вашингтоне и Сан-Хосе. По-прежнему на титулы претендует немало россиян. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в столице США Андрей Рублев поборется за выход в четвертьфинал с американцем Максом Кресси.

Там же в женском турнире Анна Калинская в пятницу вечером сыграет в четвертьфинале с эстонкой Кайей Канепи, а Людмила Самсонова встретится с колумбийкой Марией Осорио-Серрано или десятой ракеткой мира Эммой Радукану. В мексиканском Лос-Кабосе Даниилу Медведеву предстоит четвертьфинал против литовца Ричардаса Беранкиса. А в американском Сан-Хосе до этой стадии дошли Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

5 августа: 02:00 – 06:00, 19:00 – 23:30, четвертьфиналы. 6 августа: 02:00 – 06:00, 19:00 – 23:30, полуфиналы. 7 августа: 19:00 – 23:30, финалы. Стадионы «Дельмар Интернешнл Скул (Лос-Кабос, Мексика), «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» (Сан-Хосе, США) и Теннисный центр имени Уильяма Фитцжеральда (Вашингтон, США). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Хоккей

Турнир Sochi Hockey Open

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Подготовительный период команд КХЛ уже в самом разгаре. С середины июля игроки находятся на сборах, а в августе наступает пора предсезонных турниров. Один из них стартовал на этой неделе в Сочи. В нем принимают участие шесть коллективов. Помимо выступающих в КХЛ петербургского СКА, омского «Авангарда», минского «Динамо», ХК «Сочи» и владивостокского «Адмирала» представлена и сборная России U-25. Очередные матчи пройдут в субботу и воскресенье.

6 августа: 12:00, «Авангард» – «Динамо» (Минск); 15:45, ХК «Сочи» – СКА; 19:30, Россия (U-25) – «Адмирал». 7 августа: 12:00, «Адмирал» – «Динамо» (Минск); 16:00, СКА – «Авангард»; 19:45, «Сочи» – Россия (U-25). Арена «Шайба» (Сочи). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»