Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Спортивные выходные с «Известиями»

Матчи РПЛ, бой Дацика и Монсона, теннис за океаном и предсезонный хоккейный турнир в Сочи
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Лидеры сомнений: удержится ли «Зенит» на первом месте в РПЛ
Визит питерцев к «Ахмату», «Локомотива» к «Краснодару» и другие яркие вывески четвертого тура

Футбол

Чемпионат России. «Урал» – «Спартак», «Ахмат» – «Зенит», «Краснодар» – «Локомотив»

Новый сезон РПЛ радует зрителей яркими матчами и высокой результативностью. Можно ожидать, что нечто подобное будет и в ближайшие выходные — практически все игры могут вызвать особый интерес у болельщиков. Особенно среди них выделяются три субботних встречи. Идущий последним екатеринбургский «Урал» примет на своем поле московский «Спартак», занимающий второе место в турнирной таблице. Лидирующий петербургский «Зенит» отправится в гости к грозненскому «Ахмату». А «Краснодар» (пока девятый) встретится на своем поле с московским «Локомотивом» (13-я строчка).

6 августа: 15:00, «Екатеринбург Арена»; 20:00, «Ахмат Арена» (Грозный), стадион «Краснодар». Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства

«Бойцовский клуб РЕН ТВ». Вячеслав Дацик – Джефф Монсон

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Бить будут стильно: как Дацик и Монсон делили победу в «Бойцовском клубе»
Россиянин обещает показать ядерную мощь своих кулаков, американец — быстро закончить бой в партере

После небольшого перерыва телеканал РЕН ТВ проводит новый турнир. В пятницу в рамках «Бойцовского клуба» пройдет девять поединков по правилам смешанных единоборств, из них четыре в основном карде. Главным событием шоу станет противостояние скандального отечественного бойца Вячеслава Дацика и легендарного представителя смешанного стиля американского происхождения, давно получившего российское гражданство, Джеффа Монсона. Оба спортсмена считаются ветеранами: Дацику 42 года, а Монсону и вовсе 51. Но высокая популярность обоих, без сомнений, обеспечит бою широкий ажиотаж.

5 августа: 20:15, начало вечера; 23:00, основной кард. «Клуб 19/30 Moscow» (Москва). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Теннис

Турниры в Северной Америке

123

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER
Переменчивый успех: как выступают наши теннисисты в Америке
Медведев идет за первым титулом сезона в Мексике, Касаткина защищает рейтинговые очки в Сан-Хосе

Традиционно август для теннисистов — время соревнований в Северной Америке, где лучшие спортсмены постепенно готовятся к последнему в сезоне турниру «Большого шлема» — Открытому чемпионату США (US Open). В ближайшие выходные определятся победители в Вашингтоне и Сан-Хосе. По-прежнему на титулы претендует немало россиян. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в столице США Андрей Рублев поборется за выход в четвертьфинал с американцем Максом Кресси.

Там же в женском турнире Анна Калинская в пятницу вечером сыграет в четвертьфинале с эстонкой Кайей Канепи, а Людмила Самсонова встретится с колумбийкой Марией Осорио-Серрано или десятой ракеткой мира Эммой Радукану. В мексиканском Лос-Кабосе Даниилу Медведеву предстоит четвертьфинал против литовца Ричардаса Беранкиса. А в американском Сан-Хосе до этой стадии дошли Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

5 августа: 02:00 – 06:00, 19:00 – 23:30, четвертьфиналы. 6 августа: 02:00 – 06:00, 19:00 – 23:30, полуфиналы. 7 августа: 19:00 – 23:30, финалы. Стадионы «Дельмар Интернешнл Скул (Лос-Кабос, Мексика), «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» (Сан-Хосе, США) и Теннисный центр имени Уильяма Фитцжеральда (Вашингтон, США). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Хоккей

Турнир Sochi Hockey Open

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Подготовительный период команд КХЛ уже в самом разгаре. С середины июля игроки находятся на сборах, а в августе наступает пора предсезонных турниров. Один из них стартовал на этой неделе в Сочи. В нем принимают участие шесть коллективов. Помимо выступающих в КХЛ петербургского СКА, омского «Авангарда», минского «Динамо», ХК «Сочи» и владивостокского «Адмирала» представлена и сборная России U-25. Очередные матчи пройдут в субботу и воскресенье.

6 августа: 12:00, «Авангард» – «Динамо» (Минск); 15:45, ХК «Сочи» – СКА; 19:30, Россия (U-25) – «Адмирал». 7 августа: 12:00, «Адмирал» – «Динамо» (Минск); 16:00, СКА – «Авангард»; 19:45, «Сочи» – Россия (U-25). Арена «Шайба» (Сочи). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022