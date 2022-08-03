Зеленский поручил рассмотреть легализацию однополых союзов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть возможность легализации однополых союзов в стране. Так украинский лидер отреагировал на петицию о легализации однополых браков на Украине, которую подписали более 28 тыс. человек. Ответ Зеленского опубликован 2 августа на сайте электронных петиций.

В заявлении президент Украины указал, что согласно семейному кодексу Украины семья является первичной и основной ячейкой общества.

«Семью составляют лица, совместно проживающие, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужа (статья 51)», — написал он.

Зеленский добавил, что в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена. При этом он заявил, что правительство наработало варианты решений по легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека.

«Согласно статье 116 Конституции Украины кабинет министров принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах», — говорится в сообщении.

О том, что Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков в стране, сообщалось ранее, 9 июля. Тогда документ преодолел порог в 25 тыс. голосов с запасом в 56 дней до окончания срока голосования.

До этого, 22 июня, президент Украины подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции, согласно которой психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизация классифицируются как уголовные преступления.