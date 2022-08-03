Минобороны РФ сообщило о дезертирстве в рядах ВСУ под Харьковом

В Харьковской области украинские военные отказались выполнять приказы командования и отошли в пункт временной дислокации. Об этом 3 августа заявили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Также сообщается, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Балаклеи, Капитоловки и Дмитровки Харьковской области, а также Дибровы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее, 17 июля, сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась новая волна дезертирства. Так, бойцы 241-й бригады теробороны потребовали вернуть их из Артемовска (название города согласно закону Украины — Бахмут) на запад страны. Это же повторилось и с 5-м отдельным стрелковым батальоном, который держал позиции в Авдеевке только с автоматами.

До этого, 15 июля, стало известно, что сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) документы, в которых подтверждается факт массового дезертирства из парашютно-десантных подразделений ВСУ. Отмечалось, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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