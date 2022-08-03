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Авторынок России показал рост за последние три недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский авторынок растет третью неделю подряд. С 25 по 31 июля 2022 года жители РФ приобрели 9239 новых легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем неделей ранее. Такие данные 3 августа обнародовали эксперты агентства «Автостат».

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За первую неделю июля 2022 года было куплено 7342 легковых автомобиля, за вторую — 7404, за третью — 8199, а за четвертую — 9239 автомобилей.

Агентство уточнило, что россияне по-прежнему отдают наибольшие предпочтения отечественной марке Lada, доля продаж которой достигла 32,6%. При этом в начале месяца она составляла 26,4%.

Далее в рейтинге следуют корейские марки Kia (931 шт.) и Hyundai (776 шт.), которым суммарно принадлежит 18,5% рынка.

Доля китайских брендов в РФ за четвертую неделю июля достигла 25,4%, установив тем самым очередной рекорд. В топ-10 марок за этот период попали сразу четыре производителя из КНР: Geely (742 шт.), Chery (639 шт.), Haval (530 шт.) и EXEED (293 шт.).

Оставшиеся места разделили между собой Renault (445 шт.), Toyota (229 шт.) и «УАЗ» (208 шт.).

Что касается моделей, то здесь в последнюю неделю июля 2022 года лидировала Lada Granta, которая разошлась тиражом в 2070 единиц. За ней следует Lada Vesta с результатом 569 купленных машин.

25 июля «Автостат» сообщил, что доля Lada на российском рынке новых автомобилей превысила 30%. Аналитики агентства связывают такой рост с тем, что в начале лета 2022 года АвтоВАЗ возобновил производство упрощенных версий Lada Granta и Lada Niva Legend.

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