Lada стала одной из самых популярных автомобильных марок в России

Доля Lada на российском рынке новых автомобилей превысила 30%. За третью неделю июля 2022 года в РФ было продано 2607 новых легковых автомобилей Lada, что составляет 31,8% от общего объема. Об этом 25 июля сообщило агентство «Автостат».

По оценке экспертов, в последний раз доля Lada на российском рынке превышала 30-процентную отметку в 2007 году. Тогда она составила 30,1%, затем доля неуклонно снижалась, опустившись в 2014 году до минимальных 15%.

Если рассматривать итоги первого полугодия 2022 года, то доля Lada за этот период составила 20,8%.

В начале июля текущего года стал наблюдаться ее резкий рост: в первую неделю он составил 27,9%, во вторую — 29%, в третью — 31,8%.

Аналитики агентства связывают такой рост с тем, что в начале лета 2022 года «АвтоВАЗ» возобновил производство упрощенных версий Lada Granta и Lada Niva Legend. Машины есть у дилеров.

22 июля стало известно, что в производственном плане «АвтоВАЗа» пока нет упоминания о возобновлении в Тольятти производства внедорожника Lada Niva Travel. Запуск внедорожника будет перенесен на сентябрь 2022 года.