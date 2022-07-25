Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Газпром» получил от Siemens документы по турбине для «Северного потока»
Мир
Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону
Общество
Спецслужбы РФ задержали члена украинской агентурной сети под Херсоном
Культура
Конкурс «Евровидение-2023» проведут в Великобритании
Политика
В ГД обвинили США в использовании других стран в борьбе за мировое господство
Мир
Греция потребует исключения из плана снижения потребления газа
Общество
В Гидрометцентре предупредили об опасных погодных явлениях в Крыму
Мир
В Японии выявлен первый случай заражения оспой обезьян
Недвижимость
В России появятся «цифровые двойники» жилых домов
Мир
На Украине заподозрили в госизмене министров кабмина Януковича
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21

Lada стала одной из самых популярных автомобильных марок в России

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля Lada на российском рынке новых автомобилей превысила 30%. За третью неделю июля 2022 года в РФ было продано 2607 новых легковых автомобилей Lada, что составляет 31,8% от общего объема. Об этом 25 июля сообщило агентство «Автостат».

Дальше пешком: вступили в силу поправки в КоАП и Уголовный кодекс
У злостных нарушителей ПДД теперь смогут конфисковывать автомобили

По оценке экспертов, в последний раз доля Lada на российском рынке превышала 30-процентную отметку в 2007 году. Тогда она составила 30,1%, затем доля неуклонно снижалась, опустившись в 2014 году до минимальных 15%.

Если рассматривать итоги первого полугодия 2022 года, то доля Lada за этот период составила 20,8%.

В начале июля текущего года стал наблюдаться ее резкий рост: в первую неделю он составил 27,9%, во вторую — 29%, в третью — 31,8%.

Аналитики агентства связывают такой рост с тем, что в начале лета 2022 года «АвтоВАЗ» возобновил производство упрощенных версий Lada Granta и Lada Niva Legend. Машины есть у дилеров.

22 июля стало известно, что в производственном плане «АвтоВАЗа» пока нет упоминания о возобновлении в Тольятти производства внедорожника Lada Niva Travel. Запуск внедорожника будет перенесен на сентябрь 2022 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022