Премьер-министр Венгрии встретился с Дональдом Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился за столом переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил пресс-секретарь венгерского политика Берталан Хаваши агентству MTI.

Беседа состоялась в имении Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Помимо Орбана в переговорах участвовали: глава МИД Венгрии Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.

«Венгерско-американские политические отношения были на пике, когда Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов. Надеемся, что наши отношения и дальше будут на том же уровне!» — заявил позже Сийярто.

Бывший глава Белого дома, в свою очередь, заявил о положительных впечатлениях от встречи и добавил, что они с Орбаном также отметили победу последнего на парламентских выборах в апреле.

Виктор Орбан прибыл в США по приглашению экс-президента для того, чтобы принять участие в Конференции консервативных политических действий в Далласе, штат Техас.

Ранее Орбан, выступая на мероприятии, организованном 23 июля венгерским сообществом Румынии, высказал мнение о том, что если бы президентом США оставался Дональд Трамп, а канцлером Германии — Ангела Меркель, то конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также отметил, что «санкции не пошатнули Москву», и допустил, что действия РФ положат конец западному господству и однополярному миру.

Между тем 9 июля Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Анкоридже (штат Аляска) и в очередной раз раскритиковал политику действующего главы государства демократа Джо Байдена, который, по словам республиканца, привел США в состояние упадка и превратил страну в слабеющую державу. Республиканец также обвинил администрацию Байдена в рекордной инфляции в стране, росте цен на топливо, потере «энергетической независимости», снижении фондовых рынков, неудачном выводе войск США из Афганистана и и многих других проблемах.

Бывший президент подчеркнул, что при его победе на выборах в 2020 году ситуация бы не обернулась подобным образом.