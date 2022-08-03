Компания ETS подтвердила недопуск россиян к экзаменам TOEFL

Американская компания ETS подтвердила отказ гражданам России в возможности сдавать экзамены на знания английского языка TOEFL ввиду действия антироссийских санкций.

«Тестирование сейчас прекращено для российских граждан. Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями», — сказал 2 августа представитель компании «РИА Новости».

Он уточнил, что ETS получила уведомление об обязательном прекращении допуска россиян к экзаменам примерно неделю назад.

Сейчас при попытке зарегистрироваться на сайте компании пользователи с российским гражданством получают уведомление о том, что им ограничен доступ к продуктам и услугам TOEFL для соблюдения требований управления по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделения министерства финансов США, которое занимается финансовой разведкой, планированием и применением экономических и торговых санкций.

При этом отмечается, что с 4 августа россияне и белорусы смогут зарегистрироваться на сайте компании для сдачи экзамена в электронном формате.

TOEFL является экзаменом на знание английского языка, результаты которого принимаются при поступлении в иностранные вузы и при приеме на работу.