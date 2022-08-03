Граждане России и Белоруссии смогут сдавать TOEFL удаленно с 4 августа

Граждане России и Белоруссии смогут зарегистрироваться на сдачу ряда вариантов экзамена на знание английского языка TOEFL в электронном формате. Об этом 3 августа сообщили в американской компании ETS, проводящей экзамен.

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — приводит слова представителя компании агентство ТАСС.

Он добавил, что на фоне спецоперации Москвы на территории Украины обучающиеся в России и Белоруссии не могут сдавать экзамены в экзаменационных центрах в этих странах. Для того чтобы сдать экзамены лично, обучающиеся приглашаются в другие страны и регионы с учетом их соответствующей финансовой возможности.

Ранее в этот день в компании подтвердили, что отказ в допуске россиян к тестированию по английскому языку связан с антироссийскими санкциями. Уточнялось, что ETS получила уведомление об обязательном прекращении допуска россиян к экзаменам.

В настоящее время при попытке зарегистрироваться на сайте компании ETS пользователям сообщается о запрете к доступу, если до этого было указано наличие российского гражданства.

TOEFL является экзаменом на знание английского языка, результаты которого принимаются при поступлении в иностранные вузы и при приеме на работу.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Так, с 17 марта в России приостановлена регистрация на экзамен IELTS на неопределенный срок. До апреля кандидаты могли сдавать его только в электронном формате.

Москва с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводил военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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