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Россиянам запретили регистрацию на экзамен по английскому языку TOEFL

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marta FernÃ°Ndez Jara
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Российским гражданам стала недоступна регистрация на экзамен по английскому языку TOEFL. Об этом стало известно 2 августа.

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При попытке зарегистрироваться в сайте компании ETS, проводящей экзамен, пользователям сообщается о запрете к доступу, если до этого было указано о владении российским гражданством.

«Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований управления по контролю за иностранными активами (OFAC)», — говорится в сообщении.

OFAC является подразделением министерства финансов США, которое занимается финансовой разведкой, планированием и применением экономических и торговых санкций.

TOEFL является экзаменом на знание английского языка, результаты которого принимаются при поступлении в иностранные вузы и при приеме на работу.

21 марта в России была на неопределенный срок приостановлена регистрация на еще один экзамен по английскому языку, IELTS. Кандидаты могли сдавать его только в электронном формате и только до конца апреля текущего года.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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