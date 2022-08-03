Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве терапевта в Оренбурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 25-летней девушки, работавшей врачом-терапевтом в Оренбурге. Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе федерального ведомства.
«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
О кровавом убийстве в подъезде многоквартирного дома в Оренбурге стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что девушка-врач зашла в подъезд дома на улице Волгоградской после вызова одного из жильцов дома.
Позже ее тело обнаружили на лестничной площадке. По предварительным данным, смерть наступила в результате насильственных действий: неизвестный ударил ее ножом.
Правоохранители провели поквартирный обход, опросили возможных очевидцев произошедшего. Изучаются также записи с камер видеонаблюдения.