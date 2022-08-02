В Оренбурге убили пришедшую на вызов девушку-врача

Тело участкового врача-терапевта обнаружили в подъезде многоквартирного дома в Оренбурге. Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник, 2 августа, ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Тело 25-летнего врача было обнаружено на лестничной площадке в доме на улице Волгоградской. Погибшая шла на вызов к одному из жителей дома. Однако, зайдя в подъезд, врач перестала выходить на связь.

По предварительным данным, смерть наступила в результате насильственных действий.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, эксперты и следователи.

Полицейские проводят поквартирный обход, опрашивают возможных очевидцев произошедшего, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в июле на станции Нахабино в Подмосковье было обнаружено тело 33-летней уроженки Иркутской области с признаками насильственной смерти посредством удушения. Правоохранители оперативно разослали ориентировки с описанием особых примет подозреваемого. По горячим следам был задержан 42-летний ранее судимый мужчина. В ходе допроса задержанный признал свою вину.