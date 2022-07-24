Девушка найдена задушенной в туалете на станции Нахабино в Подмосковье

Тело убитой девушки обнаружено в общественном туалете на железнодорожной станции Нахабино под Москвой. Об этом сообщил 24 июля источник «Известий».

Погибшую 33-летнюю уроженку Иркутской области обнаружили накануне утром 23 июля. По предварительным данным, она была задушена.

Правоохранители уже установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42-летний Алексей Б., который, уходя с места преступления, успел переодеться в одежду другой расцветки — бежевые штаны и светло-голубую кофту.

На подозреваемого разосланы ориентировки. В настоящее время злоумышленника разыскивают. Среди особых примет — татуировка на шее в виде узора и панама с цветами.

Ранее в воскресенье также стало известно, что мужчина в Иркутской области несколько раз выстрелил в свою бывшую жену, а затем покончил жизнь самоубийством. Как сообщает следственное управление Следственного комитета (СК РФ) по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).