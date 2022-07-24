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В Приангарье мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

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Фото: СК РФ по Иркутской области
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Мужчина в Иркутской области несколько раз выстрелил в свою бывшую жену, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 41-летний мужчина на «Ниве» ехал за бывшей женой, которая передвигалась на Toyota. Он несколько раз выстрелил из ружья по автомобилю, после чего перегородил дорогу, вышел из своей машины и несколько раз выстрелил в женщину. Затем мужчина скрылся в лесу, где покончил с собой.

Ранее, 18 апреля, в квартире на Университетском проспекте в Москве были обнаружены тела бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жены и дочери.

Тела погибших обнаружила родственница, которая узнала от семейного водителя и няни о том, что у них не получается дозвониться до работодателя и попасть в закрытую изнутри квартиру.

По основной версии, Аваев в ходе бытовой ссоры убил свою супругу и несовершеннолетнюю дочь, после чего покончил с собой.

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