В Москве обнаружили тела бывшего банкира Аваева и его семьи

В квартире на Университетском проспекте в Москве в понедельник, 18 апреля, были обнаружены тела бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жены и дочери. По предварительной информации, данное преступление совершил сам мужчина.

«По предварительной версии, Аваев убил жену и дочь и покончил с собой», — рассказал источник «Известий».

Тела погибших обнаружила родственница, которая узнала от семейного водителя и няни о том, что у них не получается дозвониться до работодателя и попасть в закрытую изнутри квартиру.

На место происшествия выехали руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. В данный момент по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает все варианты произошедшего. По основной версии, Аваев в ходе бытовой ссоры убил свою супругу и несовершеннолетнюю дочь, после чего покончил с собой.

13 марта на севере Москвы мужчина нанес удар ножом своему другу, пострадавший скончался на месте. Тогда же мужчина зарезал свою жену на северо-западе Москвы, после чего сам обратился в правоохранительные органы. Преступление было совершено на бульваре Яна Райниса.