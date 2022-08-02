США внесли 25 самолетов компаний РФ в список нарушителей экспортного контроля

Министерство торговли США внесло еще 25 самолетов компаний России в список нарушителей мер экспортного контроля. Об этом во вторник, 2 августа, сообщило ведомство.

В частности, нарушителями признаны самолеты Airbus A320, A321 и A330, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, Nordwind и IFly.

Американские власти рассчитывают ограничить возможности компаний получать запчасти для воздушных судов, осуществлять их техническое обслуживание и дозаправку.

Ранее, 24 июня, министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний «Победа», Nordwind Airlines и S7. Ведомство объяснило это решение нарушениями экспортного контроля, введенного в отношении России после начала спецоперации по защите Донбасса.

Постановления о временном отказе лишают авиакомпании прав участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США. Перевозчики лишаются не только доступа к продукции, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа.

7 апреля аналогичные меры были предприняты в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air. Такие же ограничения действуют на «Россию» и грузовую «Авиастар-ТУ».

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Евросоюза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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