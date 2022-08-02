Еще 80 станций для зарядки электрокаров установят в Татарстане

На территории Татарстана до конца 2022 года планируется установить 81 зарядную станцию для электромобилей. Об этом заместитель гендиректора по технологическому присоединению «Сетевой компании» Вадим Лукин сообщил на пресс-конференции.

«У нас уже установлено 14 электрозарядных станций, которые мы постарались локализовать на основных магистралях, но к концу года мы планируем довести их число до 95», — цитирует Лукина ИА «Татар-информ».

По его словам, новые станции позволят зарядить электрокар за короткое время. Чтобы зарядить батарею с нуля до 80% потребуется около 20 минут.

27 июля сообщалось, что в Сахалинской области в 2022 году планируют установить еще 394 станции для зарядки электромобилей и таким образом увеличить их число до 500. В 2025 году сеть планируется расширить до 1 тыс. станций.

В том же месяце стало известно, что в России появились электрокары с отечественной литий-ионной батареей. Они способны проехать без подзарядки 100 км.