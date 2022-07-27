Около 400 зарядных станций для электрокаров установят в Сахалинской области

На территории Сахалинской области в 2022 году планируют установить еще 394 станции для зарядки электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.

«В 2022 году Сахалин вошел в список пилотных регионов по приоритетному развитию «быстрой» зарядной инфраструктуры (150 кВт) и использования электрического автомобильного транспорта», — рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день в островном регионе размещены 106 зарядных станций, в том числе 12 «быстрых». До конца года их число увеличат до 500 штук, пишет ИА SakhalinMedia. В 2025 году сеть планируется расширить до 1 тыс. станций.

Отмечается, что в Сахалинской области действует мера поддержки на приобретение, установку и технологическое присоединение электрозарядных станций. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут возместить до 50% затрат.

13 июля сообщалось, что продажи новых электромобилей в России за шесть месяцев 2022 года выросли в 1,5 раза. Россияне приобрели 1278 новых электромобилей, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2021 года.