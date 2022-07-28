В России появились электрокары с отечественной литий-ионной батареей производства «Рэнера».

Российский электрокар, оснащенный литий-ионной аккумуляторной батареей с запасом энергии 28кВтч способен проехать без подзарядки 100 км.

Зарядка батареи происходит от обычной розетки 220В и занимает от 6 до 10 часов в зависимости от степени разрядки.

«Первая партия электрокаров на российской литий-ионной батарее уже находится в музейно-парковом комплексе Кубинка. Далее мы готовы оснащать нашими батареями прогулочные электрокары для других зеленых объектов», — отметил 27 июля генеральный директор «Рэнера» Александр Камашев.

Электромобили общей вместимостью около 50 человек перевозят пассажиров по экскурсионно-туристическим маршрутам парка.

Машина снабжена автономным отопителем и специальными мягкими дверями с прозрачными окошками. Такое решение позволяет держать комфортную температуру внутри салона и эксплуатировать электрокар круглогодично.

25 июля МГТУ имени Баумана рассказали, что разработали композитный вал ротора для электрического кроссовера Hyundai Ioniq 5. Работа была сделана во входящим в структуру МГТУ инжиниринговом центре «Композиты России».