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Терапевт назвала отеки признаком опасных заболеваний

Терапевт Киселёва: отеки могут быть симптомом опухоли или одностороннего лимфостаза
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Отеки могут свидетельствовать о варикозной болезни, об одностороннем лимфостазе, а также об опухолях, сдавливающих сосуды. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселева.

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«Появление отеков — всегда тревожная ситуация, потому что это говорит о проблеме: варикозной болезни, выраженной больше с одной стороны, об одностороннем лимфостазе — через лимфатические сосуды лишняя жидкость отводится из тканей снова в кровеносное русло. Также это может быть связано и с опухолями, сдавливающими сосуды. Если вы наблюдаете у себя односторонний отек, нужно немедленно обратиться к терапевту!» — подчеркнула она.

По словам врача, само появление стойких отеков уже говорит о какой-то патологической ситуации в организме. Чтобы понять, с чем связаны отеки, необходимо обследовать сосуды нижних конечностей, прежде всего вены, сердце, почки, а иногда и брюшную полость, функцию щитовидной железы, кроветворение, нервную и иммунную системы.

При этом в летний сезон вероятность появления отеков особенно высока, что связано с расширением сосудов на фоне жары. Это явление направлено на охлаждение организма: через расширенные сосуды проходит больше крови, которая при соприкосновении с окружающей средой через кожу должна охлаждаться и охлаждать весь организм.

«При этом под силой гравитации кровь больше накапливается в сосудах конечностей, в большей степени в нижних, в особенности при сидячем образе жизни, так как именно мышечные сокращения способствуют движению крови по венам конечностей. При этом давление в сосудах повышается, плазма начинает просачиваться через поры в стенках сосудов в межклеточную жидкость, образуя отеки», — пояснила Киселева.

В то же время усугубить ситуацию могут варикозная болезнь, проблемы с сердцем, почками или другими органами. Так, при уже имеющемся варикозе выраженность отеков увеличивается из-за большего депонирования крови, при проблемах с сердцем — из-за снижения скорости кровообращения, а при заболеваниях почек — из-за увеличения задержки жидкости.

Как отметила специалист, для снижения рисков следует отказаться от пребывания на открытом солнце, а также соблюдать сбалансированное питание, чтобы организм получал все питательные вещества в нужном соотношении. Кроме того, важно пить больше чистой воды, больше двигаться и ограничить употребление продуктов, увеличивающих жажду (сладкие напитки, соль, специи).

«Если же выполнение данных рекомендаций не приводит к уменьшению отеков, а тем более, если отек односторонний, то обязательно нужно обратиться к терапевту. Отечный синдром может быть симптомом очень грозных болезней самых разных органов и систем, а также сам таит в себе серьезные последствия для здоровья», — резюмировала врач.

27 июля терапевт Ольга Исаева рассказала, каким должен быть рацион в жаркую погоду. В частности, в это время следует избегать жирной, острой и жареной пищи. Особое внимание стоит уделить свежести продуктов и их качеству.

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