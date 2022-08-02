В Минпромторге объяснили разницу в ценах на одинаковые iPhone

В Минпромторге объяснили большую разницу в стоимости одинаковых iPhone, которые продаются неофициально и ввозятся в Россию по параллельному импорту.

По данным ведомства, сотовые телефоны Apple официальных дилеров стоят дороже в связи с более крупными отчислениями налогов, страховых взносов и сервисной нагрузкой на компанию.

«При этом стоит отметить, что названная разница между поставщиками существовала и до введения санкций недружественных стран. На сегодняшний день, по информации торговых сетей, стоимость большого количества устройств находится на уровне февраля месяца этого года и ниже», — рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Ранее в этот день «Известия» указали на то, что разница в цене между «серым» и ввезенным по параллельному импорту айфоном может достигать 100 тыс. рублей. Например, в магазинах Re:Store последняя модель — iPhone 13 Pro Max в «альпийском зеленом» цвете — в максимальной конфигурации стоит 244 990 рублей. На «сером» рынке аналогичный гаджет можно найти за 134 990 рублей.

После публикации «Известий» магазин Re:Store снизил цену на iPhone 13 Pro Max емкостью 1 ТБ на 65 тыс. рублей.