Реклама
Прямой эфир
Мир
Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании €8 млрд финансовой помощи
Мир
Пелоси назвала свой визит на Тайвань свидетельством поддержки США Тайваня
Мир
В китайской провинции Фуцзянь включили сирены
Мир
С военной базы США на Окинаве вылетели восемь истребителей F-15
Интернет
Telegram грозит до 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного в РФ контента
Общество
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
Мир
На Украине разрешили выезжать из страны мужчинам, чьи жены служат
Мир
Страны G7 допустили запрет на перевозку нефти из России
Экономика
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 3 августа
Общество
Благовещенск затопило из-за сильных ливней
Мир
В ДНР сообщили о зачистке 50% поселка Пески от украинских подразделений
Мир
Канада добавила в санкционный список более 40 россиян

В Минпромторге объяснили разницу в ценах на одинаковые iPhone

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минпромторге объяснили большую разницу в стоимости одинаковых iPhone, которые продаются неофициально и ввозятся в Россию по параллельному импорту.

Труба не дура: разброс цен на iPhone одной модели достиг 100 тыс. рублей
Почему отличается стоимость гаджетов, ввезенных по «серому» и параллельному импорту

По данным ведомства, сотовые телефоны Apple официальных дилеров стоят дороже в связи с более крупными отчислениями налогов, страховых взносов и сервисной нагрузкой на компанию.

«При этом стоит отметить, что названная разница между поставщиками существовала и до введения санкций недружественных стран. На сегодняшний день, по информации торговых сетей, стоимость большого количества устройств находится на уровне февраля месяца этого года и ниже», — рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Ранее в этот день «Известия» указали на то, что разница в цене между «серым» и ввезенным по параллельному импорту айфоном может достигать 100 тыс. рублей. Например, в магазинах Re:Store последняя модель — iPhone 13 Pro Max в «альпийском зеленом» цвете — в максимальной конфигурации стоит 244 990 рублей. На «сером» рынке аналогичный гаджет можно найти за 134 990 рублей.

После публикации «Известий» магазин Re:Store снизил цену на iPhone 13 Pro Max емкостью 1 ТБ на 65 тыс. рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022