Айфон, ввезенный в РФ по параллельному импорту, может стоит на 100 тыс. рублей дороже, чем тот, что продается неофициально, выяснили «Известия».

К примеру, интернет-магазины Store77, iCases, BIGgeek.ru и другие площадки, которые не относятся к крупному ритейлу, предлагают купить iPhone 13 Pro Max (последняя флагманская модель) с максимальной емкостью памяти в 1 ТБ цвета «альпийский зеленый» за 118–135 тыс. рублей. В Re:Store же за аналогичный айфон просят уже 244 990 рублей.

«Серые» магазины не платят за сертификацию и непонятно как ввозят товары через таможню. Кроме того, мы выполняем гарантийные обязательства и закон о защите прав потребителя», — объяснила такую разницу официальный представитель Re:Store Людмила Семушкина.

В «М.Видео-Эльдорадо» за последний айфон в максимальной конфигурации просят 214 999 рублей.

«Мы платим НДС, все налоги как бизнес и налоги на персонал. Кроме того, всегда есть возможность сдать товар обратно или обменять, возможность безналичной оплаты, присутствует кассовый чек», — отметила представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

По ее словам, в «серых» магазинах существует практика привлечения трафика на сайт. То есть смартфона по заявленной низкой цене может не быть или он будет чуть дороже и в другой конфигурации, добавила она. В официальных же магазинах предложение должно соответствовать реальности.

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Труба не дура: разброс цен на iPhone одной модели достиг 100 тыс. рублей