В Финляндии не оценили идею ЕК перейти на европейский стандарт ж/д колеи

Еврокомиссия (ЕК) предложила Финляндии строить всё новые железные дороги с шириной колеи европейского стандарта из-за изменившейся мировой политической ситуации. В министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии 2 августа назвали эту инициативу неприемлемой для страны.

Как передает финская газета Uusi Suomi, по предложению ЕК, новые железнодорожные линии в Финляндии должны строиться по европейскому стандарту (1435 мм) без каких-либо исключений. Также ЕК предлагается разработать план перехода существующей сети в Финляндии на европейский стандарт ширины колеи.

Железнодорожные пути в Финляндии шире европейских — 1524 мм, по стандарту русской колеи.

«Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи. Я надеюсь, что наше мнение будет услышано в ходе дальнейшей подготовки. Совершенно очевидно, что особые обстоятельства Финляндии должны быть приняты во внимание и наша колея должна быть сохранена. Изменение ширины колеи не является экономически выгодным», — цитирует издание главу финского министерства Тимо Харакка.

Отмечается, что финское министерство планирует в обозримом будущем предложить в Совете ЕС свой план по развитию железнодорожных сетей в рамках регламента TEN-T.

25 марта финский государственный железнодорожный оператор VR заявил, что курсирование поездов Allegro из Санкт-Петербурга в Хельсинки будет временно прекращено с 28 марта.

Как указала тогда министр управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, этот маршрут стал нецелесообразным и «неуместным». Он был практически единственным наиболее удобным способом выезда из России в ЕС после закрытия воздушного пространства.