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Смутная личность: как Тайвань встречает Пелоси

Для американки подготовили красную дорожку, а для островитян — инструкцию на случай войны
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: REUTERS/Ann Wang
Пока весь мир 2 августа следил за маршрутом передвижения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина, всё же направилась в сторону Тайваня, Китай готовился к обещанному «жесткому ответу». Что происходило в этот день на острове — в фотогалерее «Известий»
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: REUTERS/Ann Wang
Для жителей острова подготовили буклеты с инструкциями о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации и начала военных действий
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: Getty Images/Annabelle Chih
За неделю до визита на Тайване прошли ежегодные военные учения «Хань Куанг», в ходе которых было сымитировано вторжение Народно-освободительной армии Китая на остров
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: REUTERS/ABACA/Gray Gibson
Из порта Сингапура в сторону Тайваньского пролива 25 июля направился авианосец Ronald Reagan ВМС США в сопровождении крейсера и эсминца, снабженных управляемыми ракетами
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Визит Пелоси — главная тема в китайских СМИ в последние дни
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: REUTERS/Ann Wang
На улицах Тайбэя начались акции протеста, организованные различными общественными платформами и объединениями
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: REUTERS/Ann Wang
Протестующие призывали американку отказаться от поездки на Тайвань, а главу администрации Тайваня Цай Инвэнь обвиняли в предательстве интересов острова в пользу другого государства
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: REUTERS/Ann Wang
Для обеспечения порядка к месту акций протеста стянули значительные силы полиции, но обошлось без применения силы
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: REUTERS/Ann Wang
Митинг закончился до прибытия американской гостьи, обошлось без применения силы
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: Соцсети
В здании Законодательного юаня в Тайбэе для Пелоси расстелили красную ковровую дорожку
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Тайвань перед визитом Пелоси
Фото: REUTERS/Ann Wang
В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, но какие именно, не уточняли
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