Смутная личность: как Тайвань встречает Пелоси

Пока весь мир 2 августа следил за маршрутом передвижения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина, всё же направилась в сторону Тайваня, Китай готовился к обещанному «жесткому ответу». Что происходило в этот день на острове — в фотогалерее «Известий»