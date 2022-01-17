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Сверхъестественные силы: почему плачут морские пехотинцы Тайваня

Что надо пережить для поступления в элитное подразделение ВМС
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Мужчины, желающие вступить в элитное десантно-разведывательное подразделение ВМС Тайваня, должны успешно пройти двухмесячный курс спецподготовки. Выдерживает испытания лишь половина добровольцев. Почему — в фотогалерее «Известий»
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Подготовка морских пехотинцев продолжается 10 недель. Последний этап — учения на военно-морской базе Цзо Ин
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
За неделю добровольцы испытывают на себе все лишения, возможные в боевых условиях
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Будущие пехотинцы учатся на длительное время задерживать дыхание под водой, плавать в полном боевом снаряжении и незаметно выходить на берег
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Перед прыжком в воду им связывают руки
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Они проводят долгие часы в море
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Пытаются сообща устоять в борьбе с водной стихией
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
После изнурительных тренировок в воде начинаются упражнения на суше
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Затем быстрый обед из блюд, щедро приправленных чесноком, чтобы не заболеть
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Каждые шесть часов занятий заканчиваются 60-минутным перерывом, во время которого надо успеть получить медпомощь, поесть, сходить в туалет и поспать. На сон остается около 5 минут
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Некоторые в ходе тренировок теряют сознание. В чувство их приводит ледяная вода из шланга
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Инструкторы говорят, что не проявляют жестокости к курсантам, их основная цель — имитировать все тяготы войны, чтобы выявить самых выносливых
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
25-летнему Лю Цзи Сяну во время тренировки стало плохо, ему потребовалась помощь медиков
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
В честь близкого окончания тренировок курсанты устраивают песчаную бурю
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Последний этап учений — прохождение по «дороге в рай»
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Это полоса препятствий на скалах, по которой надо пробираться ползком, попутно выполняя задания тренеров
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Периодически измученных стажеров обливают водой, чтобы они не засыпали и лучше соображали
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Все кандидаты в элитное подразделение — добровольцы, движимые чувством патриотизма или желанием испытать себя
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Действующие морские пехотинцы во время торжественной церемонии совершают ритуал сжигания денег и просят высшие силы защитить новобранцев
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
«Самым сложным было время, когда я не мог отдохнуть, у меня было всего 15 минут, чтобы сходить в туалет, выпить глоток воды, прежде чем идти дальше, — говорит 26-летний У Юй Вэй. — Первые несколько дней утомительны, а потом привыкаешь. Надо положиться на свою силу воли и решимость»
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Из группы в 31 человек до финиша дошли лишь 15
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Как тренируются водолазы-разведчики морской пехоты Тайваня
Фото: REUTERS/Ann Wang
Многие новобранцы, успешно прошедшие курс, плакали в объятиях родственников, которых пригласили на торжественную церемонию посвящения
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