Эксперт рассказал о последствиях эмбарго ЕС на импорт угля из РФ

От запрета на импорт российского угля в Евросоюз (ЕС) пострадают обе стороны, однако на сегодняшний день этот санкционный удар явно не оказывает должного эффекта на отечественный угольный рынок. Такое мнение выразил 2 августа в беседе с «Известиями» главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

«От эмбарго страдают обе стороны. В условиях энергетического кризиса компенсировать поставки российского угля странами ЕС невозможно в обозримом будущем, а цена продукции становится непосильно высокой для производителей стали и электростанций. Россия же преимущественно проигрывает на ликвидности поставки товара, а также недополучает доходов из-за дисконта цен», — пояснил эксперт.

При этом Жильников отметил, что российская горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» уже переориентирует продажи на азиатский рынок.

«Россия перераспределяет экспортные рынки стран Запада и их союзников на Китай и новый рынок Индии, на которых продукция продается с ощутимым дисконтом», — добавил эксперт.

Немало отечественной продукции также дистрибутируется в Казахстан ввиду лучшего качества угольного концентрата, добавил собеседник «Известий».

«Ситуация в целом складывается патовая, однако санкционный удар явно не оказывает на данный момент должного эффекта на отечественный угольный рынок», — заверил Жильников.

Эксперт отметил, что импорт угля в страны ЕС оценивался на уровне €8 млрд на момент введения эмбарго. Для ЕС 68% импортного угля был российского производства.

Полный запрет на поставки российского угля в страны Евросоюза вступил в силу в понедельник, 1 августа. Соответствующая мера была реализована западными государствами в пятом пакете ограничительных мер в отношении России, который был принят еще в апреле.

26 июля эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов отметил в беседе с «Известиями», что зависимость Евросоюза от России является наиболее сильной в сегменте энергетического угля, нежели коксующегося, но на руку импортерам будет играть сравнительная узость европейского рынка и отказ ЕС от угольной генерации.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

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