 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
/

Сила стока: аккумуляторы научились заряжать с помощью микробов

Как такие технологии помогут развитию «интернета вещей»
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России создали источник энергии, электричество в котором вырабатывают микробы. Его спроектировали участники научно-технологической программы «Большие вызовы», прошедшей в образовательном центре «Сириус», под руководством специалистов НИЦ «Курчатовский институт». Такие элементы питания подойдут для бесперебойной работы устройств «интернета вещей» и другого оборудования. Мощность батареи можно изменять, добавляя или удаляя ячейки, каждая из которых вырабатывает 0,5 В. Этого хватит, например, для работы сенсоров давления или температуры.

Села батарейка: как продлить жизнь аккумулятору смартфона
Одна из главных ошибок — перегрев устройства

Микробы за работой

Ученики образовательного центра «Сириус» под руководством специалистов НИЦ «Курчатовский институт» создали альтернативный источник энергии, электричество для которого вырабатывают микроорганизмы. Разработку можно использовать для питания маломощных устройств, например элементов «интернета вещей», которые применяются в системе «умный город» или сельском хозяйстве. Допустим, это могут быть датчики давления, температуры или концентрации каких-либо веществ в воде или воздухе. Такой элемент нужно поместить в среду, содержащую достаточное количество органических соединений для питания находящихся внутри бактерий, и подключенное к нему устройство всегда будет обеспечено электрическим током.

— Мы создали альтернативный источник энергии, который может питать маломощные устройства. Он работает на природных ресурсах, не требует никакого сжигания топлива и не использует ископаемые ресурсы, — рассказала лаборант-исследователь НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Вахницкая.

Чтобы найти подходящие для выработки энергии микроорганизмы, исследователи зарывали проводящую электричество углеродную ткань в почву в окрестностях Сочи, где расположен «Сириус».

аккумуляторы научились заряжать с помощью микробов
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Мы готовили питательную среду, выдерживали в ней наш материал, закапывали в почву в разной местности, и там поселялись микробы, — пояснила лаборант-исследователь НИЦ «Курчатовский институт» Кристина Базылева.

Спустя несколько суток на ткани появлялась биопленка с бактериями, генерирующими энергию.

Плюс для минуса: создан не разряжающийся на морозе аккумулятор
Какой материал поможет батареям смартфонов и ноутбуков выдержать температуру до –50 °С

Микробные биотопливные элементы (МБЭ) преобразуют химическую энергию, содержащуюся в органическом веществе, в электричество за счет метаболической активности микроорганизмов. Обычно МБЭ состоит из анода (материал с микроорганизмами) и катода (так называемый чистый материал без микроорганизмов). Бактерии окисляют топливо и генерируют электроны и протоны, которые перетекают с анода на катод. Одна устроенная таким образом ячейка вырабатывает напряжение порядка 0,5 В. Благодаря последовательному соединению нескольких ячеек разработчикам удалось добиться высокого для биотопливного элемента напряжения.

Сегодня микробные биотопливные элементы крайне динамично развиваются, их использование на практике уже не какое-то отдаленное будущее, — отметил инженер-исследователь НИЦ «Курчатовский институт» Александр Романов.

Энергия сердца

Исследователи испытали возможности своего изобретения на примере клеточных технологий для так называемой мягкой робототехники (soft robotics), когда андроидов создают из мягких материалов, подобных тканям живых организмов. В ходе эксперимента с помощью биотопливного источника энергии получилось зарядить аккумулятор, который затем заставлял сокращаться мышечные клетки. Подобные биосовместимые системы могут в скором будущем заменить электрокардиостимуляторы, а решить задачу их питания можно будет с помощью аналогичных батарей.

аккумуляторы научились заряжать с помощью микробов
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— От трех ячеек, которые составили напряжение в 1,5 В, у нас получилось запитать мышечные клетки и плату их стимуляции, — рассказал один из участников программы Илья Щембелов из Пскова.

Без отвода глаз: ученые нашли способ сделать взгляд робота осмысленным
Как невербальный контакт с андроидом влияет на эмоции его собеседников

— Soft robotics — одно из самых актуальных направлений в робототехнике сегодня, в нашей работе мы показали, что для таких систем мы можем в перспективе использовать биотопливные элементы, — отметила лаборант-исследователь НИЦ «Курчатовский институт» Наталья Шарикова.

МБЭ могут работать на глюкозе, и в случае тех же кардиостимуляторов это вещество может быть использовано из крови человека, в организме которого этот стимулятор установлен, отметил заведующий кафедрой экологии и химической технологии Института естественных и точных наук Южно-Уральского государственного университета Вячеслав Авдин.

— Существуют колонии микроорганизмов, которые заселяют поверхности деревьев, домов, камней и других твердых предметов, и вся выделяемая ими энергия никак не используется. А запасы ее колоссальны, — подчеркнул он.

Поэтому эксперт считает создание МБЭ перспективным направлением для энергетики будущего.

аккумуляторы научились заряжать с помощью микробов
исследовательский институт, специалист за работой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Работа над прикрытием: новое вещество защитит еду от бактерий и грибков
Какие препараты помогут избавиться от микробов на стенах больниц и пищевых предприятий

Существуют микроорганизмы, способные занять полезную нишу в устройствах, вырабатывающих электроэнергию, рассказала доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина. Например, цианобактерии — древние одноклеточные организмы, которым, как считается, мы обязаны появлением атмосферы с существенным содержанием кислорода. Такие организмы можно использовать в электрохимических ячейках, генерирующих электрический ток. Подобный принцип используют в своем проекте разработчики из «Сириуса».

Хотя биотопливные элементы с микроорганизмами пока не являются слишком мощными источниками энергии, работы в этом направлении ведутся во всем мире, и ученые видят хорошие перспективы по созданию таких устройств зеленой энергетики,— сказала Татьяна Зимина.

Поисковые исследования в области маломощных источников энергии для мониторинга окружающей среды и систем точного земледелия представляют большой практический интерес, согласен эксперт кафедры физической химии НИТУ «МИСИС» Алексей Юдин. По его мнению, особенно важно использование указанного источника питания как датчика состояния почвы для измерения влажности, содержания питательных веществ и т.д.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022