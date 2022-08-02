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Отгрузка отечественной сельхозтехники выросла в РФ на 22%

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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В январе – июне 2022 года объем производства российской сельскохозяйственной техники, которая была поставлена на внутренний российский рынок, вырос на 22% и составил 117,6 млрд рублей. Об этом сообщило агентство «Росспецмашстат».

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Выпуск тракторов по итогам первого полугодия текущего года показал рост на 0,7%, почти до 2,9 тыс. штук.

Производство плугов увеличилось на 14%, почти до 2 тыс. штук, сеялок — на 6%, до 3,8 тыс., опрыскивателей — на 28%, до 1,3 тыс.

Вместе с тем агентство отметило, что экспорт российской сельхозтехники за шесть месяцев 2022 года сократился на 2%, до 10,2 млрд рублей.

Самое большое снижение поставок зафиксировано в европейские страны. Также значительно сократились отгрузки сельхозмашин в Литву и Киргизию. На 13–17% снизились зарубежные поставки в Болгарию, Польшу, Казахстан.

Наибольшее снижение экспорта было отмечено в сегментах зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, а также энергонасыщенных тракторов.

Эксперты отметили, что в период с марта по май 2022 года российские производители высокотехнологичных агромашин решали вопросы, связанные с поисками комплектующих.

Еще одним негативным моментом стали проблемы с платежами за поставленную продукцию. Этим можно объяснить временное замедление поставок на зарубежные рынки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

18 июля Тутаевский моторный завод, входящий в КамАЗ, сообщил, что в рамках политики импортозамещения разработал комбайновый двигатель модели 8807.10 мощностью 653 л. с. Комбайн с новым двигателем прошел заводские стендовые испытания, теперь начался цикл испытаний на полях предприятия «СлавМол» в Белоруссии.

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