На белорусский комбайн КВК-8060 установили российский двигатель

Тутаевский моторный завод, входящий в КамАЗ, в рамках политики импортозамещения разработал комбайновый двигатель модели 8807.10 мощностью 653 л.с. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба КамАЗа.

ПАО «Тутаевский моторный завод» совместно с АО «Гомсельмаш» приступили к натурным испытаниям нового двигателя, который установлен на кормоуборочный комбайн КВК-8060.

Мотор объемом 18,47 л с двумя турбокомпрессорами и оригинальной системой балансировки коленвала выдает 653 л.с. Электронная система управления мотора российского производства.

В мае этого года комбайн с новым двигателем прошел заводские стендовые испытания, теперь начался цикл испытаний на полях крупного агропромышленного предприятия «СлавМол» Гомельского района Белоруссии.

По результатам опытной эксплуатации будет принято решение о серийных поставках Гомсельмашу новых двигателей Тутаевского моторного завода повышенной мощности. Они заменят импортные двигатели сельхозназначения, которые раньше завозились из Европы и США.

15 июля «Известия» сообщили, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил автоконцернам из дружественных стран локализовать в России свою продукцию вместо ушедших из страны автопроизводителей. Говоря о проблемах с отдельными комплектующими по отечественным маркам, Мантуров отметил, что власти поддержат создание российской компонентной базы через специальную программу Фонда развития промышленности.