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Назван регион России с наибольшим спросом на машины с пробегом

Больше всего машин с пробегом зарегистрировано на Дальнем Востоке
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Дальний Восток лидирует по динамике роста продаж автомобилей с пробегом. По итогам первого полугодия 2022 года доля продаж неновых машин на Дальнем Востоке выросла на 42%. Об этом 2 августа сообщило агентство «Автостат Инфо».

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По информации агентства, динамика прироста продаж автомобилей с пробегом в Дальневосточном федеральном округе опережает другие российские регионы.

В количественном выражении продажи неновых автомашин на Дальнем Востоке выросли на 131 178 ед. В 2021 году за аналогичный период в Приморье было зарегистрировано 92 407 автомобилей.

За первые шесть месяцев 2022 года наибольший объем машин с пробегом был продан в Центральном ФО — 587 515 ед. Такой показатель на 12% ниже объема, реализованного здесь в 2021 году (669 078 автомобилей).

Незначительный прирост был зафиксирован на авторынках Южного ФО. За I полугодие зарегистрировано 295 945 ед. машин с пробегом, в 2021 году — 293 886 ед.
По данным аналитиков компании, на Урале рынок авто с пробегом в указанный период сократился на 18,4%, с 243 955 до 199 095 ед.

Самый заметный спад был зафиксирован на северо-западе России, где за первые шесть месяцев 2022 года было продано 206 541 автомобиль с пробегом против 244 508 ед. в 2021 году.

27 июля за шесть месяцев 2022 года россияне приобрели 263,5 тыс. легковых автомобилей с правым рулем. По мнению экспертов авторынка это связано с увеличением объемов ввоза таких машин в РФ из Японии.

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