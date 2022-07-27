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В России растут продажи автомобилей с правым рулем

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Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin
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Рост продаж праворульных автомобилей в регионах центральной России эксперты авторынка связывают с увеличением объемов ввоза таких машин в РФ из Японии. Об этом 27 июля сообщило аналитическое агентство «Автостат».

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За шесть месяцев 2022 года россияне приобрели 263,5 тыс. легковых автомобилей с правым рулем, сообщают эксперты агентства «Автостат».

Такая цифра на 17% меньше, чем было ввезено в Россию в I полугодии 2021 года, однако в целом ряде регионов РФ наблюдается рост рынка праворульных машин.

По оценке аналитиков агентства, автомобили с правым расположением руля стали чаще покупать в Центральном (+9%), Северо-Западном (+14%) и Северо-Кавказском (+1%) федеральных округах.

Среди субъектов РФ наибольший рост рынка легковых автомобилей с правым рулем зафиксирован в Чечне (+74%). Объемы покупок таких машин увеличились еще в 20-ти регионах страны. В 15-ти рост оказался двузначным. В их число попали Москва (+18%), Московская область (+15%) и Санкт-Петербург (+24%).

По итогам полугодия стала заметна другая тенденция: на Дальнем Востоке и в Сибири, где доля таких автомобилей занимает 84% рынка, продажи машин с пробегом из Японии упали на 22% и 18% соответственно.

25 июля «Автостат» сообщил, что продажи новой автомобильной техники в России выросли на 9%. За период с 18 по 24 июля 2022 года в РФ было реализовано 10 913 машин. Рыночный рост коснулся всех сегментов автотехники.

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