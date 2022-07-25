Продажи новых автомобилей в России выросли на 9%

Продажи новой автомобильной техники в России выросли на 9%. За период с 18 по 24 июля 2022 года было реализовано 10 913 машин. Рыночный рост коснулся всех сегментов автотехники. Об этом 25 июля сообщило агентство «Автостат».

Сильнее всего рост наблюдался среди легковых автомобилей — на их долю пришлось 75%. За вышеуказанный период россияне купили 8 199 машин. Такой результат оказался на 11% больше, чем неделей ранее (с 11 по 17 июля).

Продажи грузовиков выросли на 6% до 1519 экземпляров.

На 3% увеличилась реализация легких коммерческих автомобилей (LCV), которые разошлись на рынке тиражом в 1010 единиц. На столько же возросли продажи автобусов (+3% до 185 шт.).

Эксперты агентства отметили, что итоги продаж автомобильной техники за июль 20022 года могут оказаться выше, чем в июне текущего года.

«Традиционно к концу месяца объемы реализации увеличиваются. Осталась одна неделя июля и, по всей видимости, продажи будут еще больше», — резюмировал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

По итогам июня в России было реализовано 44,3 тыс. единиц новой автомобильной техники. За три недели июля этот показатель составил 31,2 тыс. штук.

22 июля количество официальных автодилеров в России уменьшилось на 101 центр. Во II квартале 2022 года было расторгнуто 160 дилерских контрактов, а новых заключено было всего 59. Сокращение дилерских центров наблюдалось у компаний, торгующих европейскими и американскими автомобильными марками.