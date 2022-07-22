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В России сократилось количество официальных автодилеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По состоянию на середину июля 2022 года количество официальных автодилеров в России уменьшилось на 101 центр. Во втором квартале 2022 года было расторгнуто 160 дилерских контрактов, а новых заключено было всего 59. Об этом 22 июля сообщило агентство «Автостат».

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По данным агентства сокращение дилерских центров наблюдается прежде всего у европейских и американских автомобильных марок. Больше всего дилерских центров лишилась марка Chevrolet, которая продавала и обслуживала автомобили, произведенные компанией UzAuto. Chevrolet лишилась сразу 35 автоцентров.

Jaguar и Land Rover недосчитались 11 дилеров. Cadillac лишился 5 автоцентров. Французские компании Renault и Peugeot потеряли соответственно 6 и 7 официальных автосалонов.

Opel и Volvo потеряли по два дилера. MINI потерял 3 дилерских площадки.

Среди японских брендов общие потери пока невелики — минус 8 дилеров. У корейских и российских автопроизводителей дилерские сети остались на том же уровне, что и три месяца назад.

Специалисты отметили, что почти все новые контракты были заключены с китайскими брендами. Лидером в этом плане стал EXEED, у которого за три месяца стало на 13 дилеров больше.

У FAW дилерская сеть выросла на 9 автоцентров, у Chery — на 7, у Geely — на 5. По 2 новых дилера появилось у Haval и JAC. Рост числа дилеров китайских марок эксперты объяснили тем, что они не поддерживают антироссийские санкции и продолжают работу на рынке РФ, активно наращивая свою долю на нем.

20 июля компания Great Wall запатентовала в России новую модель пикапа, Cannon. Для машины заявлены две модификации: версия с бензиновым турбомотором объемом 2.0 л и мощностью 224 л.с. и с трехлитровым V6 мощностью 354 л.с. Обеим версиям полагается девятиступенчатый автомат.

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