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Пелоси прилетела в Малайзию

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Спецборт со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыл в Малайзию. Как сообщает 2 августа местное агентство Bernama, самолет с окружением спикера приземлился на базе королевских ВВС страны в Субанге.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

В Малайзии спикер планирует встретиться со спикером нижней палаты парламента страны Азхаром Азизаном Харуном и премьером Исмаилом Сабри Яакобом.

Ранее во вторник сообщалось, что в этот же день Пелоси должна прибыть во главе своей делегации в аэропорт Сушань в Тайбэе около 22.30 по местному времени (17.30 мкс). А в среду, 3 августа, посетить Законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. После этого около полудня она должна покинуть остров, завершив свой краткий визит.

Накануне постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами.

Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Японская газета Nikkei Asia написала в понедельник, 1 августа, что США направят авианосцы и самолеты ближе к Тайваню перед возможным визитом Нэнси Пелоси на остров.

До этого, 19 июля, о возможном визите Пелоси на Тайвань сообщила газета Financial Times. Издание написало, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина.

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