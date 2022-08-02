Минобороны показало работу РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Чтобы прибыть на стартовые позиции, боевым машинам РСЗО требуется меньше двух минут. После этого они проводят развертывание и наносят ракетные удары по позициям, командным пунктам и отступающим колоннам украинских националистов.

Как уточнили в оборонном ведомстве, беспилотные летательные аппараты обеспечивают корректировку огня и доразведку целей.

«Принцип работы нашей машины несложный. Эта база создана так, что ею может любой управлять. Наших специалистов, водителей готовят в учебных центрах, для того чтобы ей управлять, чувствовать габариты, системы управления. Ничего сложного. Машина выполнит задачу в любой момент, неважно, какие условия, какая местность», — сказал старший механик-водитель РСЗО «Ураган» подразделения ЦВО.

Ранее, 15 июля, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу РСЗО «Ураган» во время спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что огонь артиллеристов корректируют как на земле, так и в воздухе. Контроль поражения и поправки огня обеспечивает боевой беспилотник «Орлан». На земле корректировщик измеряет скорость и направление ветра, указывает верный угол обстрела.

13 июля Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» во время спецоперации в Донбассе. Военные использовали тактику «карусели», которая позволяет непрерывно обстреливать врага и наносить ему максимальный урон.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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