Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
Болтон предрек проблемы Украине из-за нерешительности Байдена
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова из HIMARS со стороны ВСУ
Мир
Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник для Минобороны РФ
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Число погибших в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи
Мир
В украинской разведке заявили о консультациях с США перед ударами HIMARS
Сюжет:

Минобороны показало работу РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Чтобы прибыть на стартовые позиции, боевым машинам РСЗО требуется меньше двух минут. После этого они проводят развертывание и наносят ракетные удары по позициям, командным пунктам и отступающим колоннам украинских националистов.

Пункт и значение: союзные войска начали штурм Авдеевки
Взятие города избавит от обстрелов Донецк и окрестности

Как уточнили в оборонном ведомстве, беспилотные летательные аппараты обеспечивают корректировку огня и доразведку целей.

«Принцип работы нашей машины несложный. Эта база создана так, что ею может любой управлять. Наших специалистов, водителей готовят в учебных центрах, для того чтобы ей управлять, чувствовать габариты, системы управления. Ничего сложного. Машина выполнит задачу в любой момент, неважно, какие условия, какая местность», — сказал старший механик-водитель РСЗО «Ураган» подразделения ЦВО.

Ранее, 15 июля, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу РСЗО «Ураган» во время спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что огонь артиллеристов корректируют как на земле, так и в воздухе. Контроль поражения и поправки огня обеспечивает боевой беспилотник «Орлан». На земле корректировщик измеряет скорость и направление ветра, указывает верный угол обстрела.

13 июля Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» во время спецоперации в Донбассе. Военные использовали тактику «карусели», которая позволяет непрерывно обстреливать врага и наносить ему максимальный урон.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022