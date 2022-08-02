Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 2 августа, поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Текст поздравления опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что «крылатая пехота» была и остается гарантом безопасности нашей Родины. Он напомнил, что гвардейцы-десантники всегда выполняли служебный долг, демонстрировали высочайший профессионализм, стойкость и мужество, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

«Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки», — сказал Шойгу.

Он поблагодарил военных за верную службу и ратный труд, а также пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. Он отметил, что десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества.

В свою очередь, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса 17 десантников получили звание Героя России. Кроме того, более 5 тыс. военнослужащих награждены государственными наградами.

В 2022 году Воздушно-десантные войска отмечают 92-й день рождения. По этому случаю в Москве запланирована праздничная программа. Ожидается выступление роты почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова и Сводного военного оркестра ВДВ.

Кроме того, в городе будет организовано торжественное прохождение парадных расчетов ВДВ, военно-патриотических клубов десантной направленности, ВВПОД «Юнармия». Далее состоится праздничный концерт под названием «За Россию, за мою!», в котором в числе прочих примет участие Ансамбль песни и пляски ВДВ.

С 6:00 и до 13:00 в связи с празднованием Дня ВДВ по улице Ильинка будет ограничено движение транспорта. Ограничения также затронут площадь Васильевский спуск.

В Санкт-Петербурге праздничная программа начнется с торжественно-траурного митинга в сквере имени Маргелова на Приморском проспекте. После на Марсовом поле запланировано возложение цветов к Вечному огню, а в парке 300-летия Петербурга пройдет праздничный концерт.