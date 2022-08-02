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Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин во вторник, 2 августа, поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. Текст поздравления распространило министерство обороны России.

«Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — отметил российский лидер.

По его словам, воинам «выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Путин отметил, что десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту отечества.

Президент РФ пожелал десантникам успехов и всего наилучшего.

В свою очередь, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса 17 десантников получили звание Героя России. Кроме того, более 5 тыс. военнослужащих награждены государственными наградами.

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