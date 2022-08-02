В России отмечают День ВДВ

День Воздушно-десантных войск, или, как его принято сокращенно называть, День ВДВ, традиционно отмечается в России 2 августа. В 2022 году праздник выпадает на вторник.

Дата празднования из года в года не меняется — она занесена в государственный календарь праздничных дней на основании президентского указа от 31 мая 2006 года. Это профессиональный праздник военнослужащих Воздушно-десантных войск, как действующих, так и запаса. Вместе с тем выходной по этому случаю на государственном уровне в России не предусмотрен.

История праздника «День ВДВ»

Корнями история праздника уходит в Советский Союз. Датой его создания считается 2 августа 1930 года, когда группа из 12 десантников на парашютах спрыгнула с бомбардировщика ТБ-3 во время маневров под Воронежем.

Долгое время воздушный десант находился «под крылом» Военно-воздушных сил (ВВС), а после, с 1946 года, стал подчиняться непосредственно министру обороны, входя при этом в состав Сухопутных войск. Самостоятельность ВДВ получили только в 1991 году.

В народе аббревиатуру ВДВ также нередко расшифровывают как «Войска дяди Васи» в честь Василия Маргелова, который командовал Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 год (с небольшим перерывом). Именно при нем десантники получили свои главные отличительные знаки — голубые береты и тельняшки со светло-голубыми полосками.

Традиции праздника «День ВДВ»

Самая главная и, пожалуй, самая известная традиция, связанная с Днем ВДВ, — это встречи десантников в городских парках и купание в фонтанах. Многие в этот праздник также выезжают на дороги в машинах, украшенных символикой и флагами войск.

Еще один распространенный обычай — есть арбузы. Именно поедая эту ягоду, праздник отмечали военнослужащие, возвращавшиеся из Афганистана.

Программа праздника «День ВДВ» в Москве в 2022 году

В 2022 году Воздушно-десантные войска отмечают 92-й день рождения. По этому случаю в Москве запланирована праздничная программа. Ожидается выступление роты почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова и сводного военного оркестра ВДВ.

Кроме того, в городе будет организовано торжественное прохождение парадных расчетов ВДВ, военно-патриотических клубов десантной направленности, ВВПОД «Юнармии».

Далее состоится праздничный концерт под названием «За Россию, за мою», в котором в числе прочих примет участие Ансамбль песни и пляски ВДВ.

С 6:00 и до 13:00 в связи с празднованием Дня ВДВ по улице Ильинке будет ограничено движение транспорта. Ограничения также затронет площадь Васильевский спуск.

Программа праздника «День ВДВ» в Петербурге в 2022 году

В Северной столице праздничная программа начнется с торжественно-траурного митинга в сквере имени Маргелова на Приморском проспекте. После на Марсовом поле запланировано возложение цветов к вечному огню, а в парке 300-летия Петербурга пройдет праздничный концерт.