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Изменения в проект объединенной зоны охраны ОКН внесут в Ростове

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В Ростове-на-Дону объявили о поиске подрядчика, который займется корректировкой проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ОКН) исторической части города. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выбранный исполнитель должен провести историко-культурные, историко-архитектурные, историко-градостроительные и исследовательские работы. Это позволит помочь с сохранением и воссозданием объектов наследия, а также определить границы объединенной зоны ОКН и подготовить сведения по новым объектам.

Уточняется, что речь идет о 321 объекте федерального значения и 113 объектах в исторической части Ростова, пишет RostovGazeta. Также в техзадании говорится о 41 выявленном ОКН, включенном в перечень в период с 1 января 2020 года по настоящее время.

Максимальная стоимость контракта составляет 3,3 млн рублей. Завершить исследовательские работы подрядчик должен до 30 октября 2023 года.

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