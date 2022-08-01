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Врач назвал предотвращающие развитие рака грибы

Врач Поляков рассказал, что китайские грибы помогают предотвратить рак
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Фото: ТАСС/Zuma
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Эндокринолог-диетолог Антон Поляков рассказал, какие грибы помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний.

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«Только китайские грибы обладают противоонкологическими свойствами из-за наличия в них бета-глюканов (природных иммуностимуляторов). По своей сути они являются сложными сахарами волокнистого типа, которые содержатся в грибах, овсяных отрубях, клетчатке, дрожжах», — рассказал он 1 августа «Вечерней Москве».

К числу грибов, которые могут предотвратить рак, относятся шиитаки, мейтаки, линчжи и рейши. Врач рассказал, что оптимальной дозой является 1–2 грамма концентрата этих грибов в сутки. Терапевтическая дозировка колеблется на уровне 5–6 граммов в зависимости от стадии заболевания.

Поляков также отметил, что употребление большого количества продуктов, которые богаты бета-глюканами, способствует созданию микропор в онкоклетках, благодаря чему иммунной системе легче их уничтожить.

«В организме человека на миллион обычных клеток приходится 1–2 мутантные, которые могут стать онкоклетками. Задача иммунной системы заключается в том, чтобы этот процесс предотвратить», — рассказал специалист.

25 июля стало известно, что добавление в пищу резистентного крахмала на 60% снижает риск получения наследственного рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В такому выводу пришли ученые Ньюкаслского университета, в течение 20 лет проводившие исследования на 1 тыс. добровольцев.

21 июля врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, прием каких продуктов следует ограничить для того, чтобы снизить риск возникновения рака: из переработанного мяса или с высоким содержанием сахара.

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